Цены на электричество в Молдове могут вырасти: НАРЭ жалуется на высокие закупочные цены у братьев из-за Прута, но приобретать дешевую электроэнергию в Приднестровье ПАС не позволяет

НАРЭ сообщило, что на фоне роста импорта электроэнергии конкуренция на рынке остаётся низкой, а стоимость закупок продолжает увеличиваться.

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило, что на фоне роста импорта электроэнергии конкуренция на рынке остаётся низкой, а стоимость закупок продолжает увеличиваться.

По данным регулятора, потребление электроэнергии в Молдове в 2024 году достигло 4,24 млрд кВт⋅ч — на 9% больше, чем в 2023-м, и это самый высокий показатель за последние пять лет. При этом импорт обеспечил около 73% всего объёма, что на 6 процентных пунктов больше по сравнению с предыдущим годом.

НАРЭ отмечает, что четыре крупнейших поставщика удерживают свыше 85% рынка, тогда как доля малых компаний остаётся на уровне 10−12%. Такая структура приводит к слабой конкуренции и ограниченным возможностям для снижения цен.

Закупочная цена электроэнергии в 2024 году выросла в среднем на 14%, а для некоторых категорий потребителей — до 18%. Рост объясняется увеличением расходов на импорт, нестабильностью регионального рынка и ростом стоимости транзита, при сохранении текущих тенденций тарифная нагрузка на конечных потребителей может усилиться в 2025 году.

P.S. А кто виноват в том, что Молдова закупает электроэнергию по бешеным ценам? Отказавшись от дешевой электроэнергии из Приднестровья по политическим и финансовым причинам (кто-то сейчас хорошо зарабатывает и в Румынии, и в Молдове на электроэнергии из-за Прута), ПАС заставляет потребителя оплачивать свет по завышенным тарифам.

И такие сообщения от НАРЭ, как правило, предваряют повышение цен на энергоносители.

