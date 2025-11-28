51 дом остался без отопления из-за дефектов теплосети в трех районах Ростова

В Ворошиловском районе отключения произошли в 15 домах в границах Комарова и Добровольского, а в Советском районе теплоснабжение остановлено в 15 домах на Коммунистическом и 2-ой Краснодарской. В этих случаях выход на штатный режим подачи тепла планируется в 19 часов 28 ноября.