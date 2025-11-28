51 дом остался без отопления из-за дефектов теплосети в трех районах Ростова

Днем 28 ноября в трех районах Ростова-на-Дону из-за дефектов на теплосети без отопления остался 51 многоквартирный дом. Об этом можно судить по информации в телеграм-канале министра ЖКХ региона Антонины Пшеничной.
В Кировском районе подача тепла ограничена в 21 доме на улицах Варфоломеева, Соколова и Чехова. Ориентировочное время выхода на штатный режим — 18 часов 28 ноября.
В Ворошиловском районе отключения произошли в 15 домах в границах Комарова и Добровольского, а в Советском районе теплоснабжение остановлено в 15 домах на Коммунистическом и 2-ой Краснодарской. В этих случаях выход на штатный режим подачи тепла планируется в 19 часов 28 ноября.
