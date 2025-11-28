В Воронеже на аварийных участках появились новые светофоры и искусственные неровности

На улицах установили 13 новых светофоров, пять из которых — у образовательных учреждений. На 14-то светофорах дополнительно смонтировали бело-лунные секции, информирующих водителей о приближении к пешеходному переходу. Еще на четырех аварийных перекрестках добавили секции левого поворота.