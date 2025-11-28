В Воронеже на аварийных участках появились новые светофоры и искусственные неровности

Для ликвидации мест концентрации ДТП в Воронеже чиновники и ГИБДД в течение 2025 года провели несколько мероприятий, сообщили в дорожном управлении мэрии.
На улицах установили 13 новых светофоров, пять из которых — у образовательных учреждений. На 14-то светофорах дополнительно смонтировали бело-лунные секции, информирующих водителей о приближении к пешеходному переходу. Еще на четырех аварийных перекрестках добавили секции левого поворота.
Также на городских улицах появились 20 искусственных неровностей и пять приподнятых пешеходных переходов у образовательных учреждений. Для профилактики нарушений ПДД при помощи Регионального центра безопасности установлено больше десятка комплексов фотовидеофиксации. На семи перекрестках города нанесли вафельную разметку.