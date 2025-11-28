В Кремле прошел концерт «Ода матери»

«АНО “Евразия”, опираясь на платформу традиционных ценностей, за поддержку которых во всем мире выступает наш президент Владимир Путин, уже второй год подряд проводит концерт “Ода матери”. Можно сказать, что это стало доброй традицией, причем мы проводим концерт традиционно в Государственном Кремлевском дворце — в сердце России и нашей столицы. Мы собрали здесь мам защитников Отечества — тех, кто сейчас сражается за нашу Родину, отстаивает традиционные ценности, их семьи и дети тоже здесь. Здесь многодетные семьи из Новороссии и из стран Евразии», — сказала журналистам депутат Госдумы РФ, председатель совета АНО «Евразия» Алена Аршинова.