Создан нанокомпозит для повышения качества работы электрокардиографов

В результате этого внутри композита возникает прочная углеродная сеть, которая позволяет считывать сигналы с поверхности кожи человека без применения токопроводящих гелей с той же точностью и чувствительностью, которая характерна для классических серебряных электродов. При этом нанокомпозит не теряет своих свойств даже через неделю после контакта с кожными выделениями и не влияет негативным образом на жизнеспособность клеток кожи.