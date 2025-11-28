На колесе обозрения «Солнце Москвы» пройдет световое шоу в честь Дня матери

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Световое шоу пройдет на колесе обозрения «Солнце Москвы» в честь Дня матери, посетители смогут увидеть уникальную световую инсталляцию в воскресенье, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Солнца Москвы».
«В честь Дня матери на самом высоком колесе обозрения Европы “Солнце Москвы” пройдет особенное световое шоу, посвященное одному из самых теплых и добрых праздников года. Гости и жители столицы смогут увидеть уникальную световую инсталляцию 30 ноября в 16.00», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что шоу станет ярким дополнением к семейным прогулкам и позволит всем желающим поздравить самых дорогих людей необычным и запоминающимся способом.
«Мы хотим, чтобы этот праздник стал еще более особенным для каждой мамы. Световая инсталляция на колесе обозрения “Солнце Москвы” — это наш способ сказать “спасибо” и подарить тёплые эмоции», — подчеркнули представители команды проекта, чьи слова приводит прес-служба.
В пресс-службе добавили, что праздничное оформление колеса обозрения можно будет увидеть в течение всего вечера.