На Дону земельные сертификаты многодетных семей приравняли к маткапиталу

Об этом сообщил министр строительства и архитектуры региона Сергей Куц на заседании Законодательного Собрания.
По словам министра, многодетные семьи могут получить денежный сертификат вместо бесплатного земельного участка и потратить средства на покупку жилья или погашение ипотеки. За пять лет действия программы сумма выплаты (с учетом индексации) выросла с 467 тыс. руб. до 600 тыс. руб.
Рост цен на рынке недвижимости значительно опережает темпы инфляции. Новый размер сертификата сопоставим с федеральным материнским капиталом, который выплачивается за рождение третьего ребенка.
Председатель регионального Законодательного Собрания Александр Ищенко пояснил: «Решение губернатора Юрия Слюсаря существенно повысить размер сертификата вызвано ростом цен на рынке недвижимости. Его сумма сразу вырастет на 50%, почти на 312 тыс. руб.», — уточнил Ищенко.