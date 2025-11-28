На Дону земельные сертификаты многодетных семей приравняли к маткапиталу

По словам министра, многодетные семьи могут получить денежный сертификат вместо бесплатного земельного участка и потратить средства на покупку жилья или погашение ипотеки. За пять лет действия программы сумма выплаты (с учетом индексации) выросла с 467 тыс. руб. до 600 тыс. руб.