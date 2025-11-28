Ричмонд
На автодороге «Самара-Оренбург» открыли мост через реку Черную

В Самарской области открыли движение по мосту после капитального ремонта.

Источник: Комсомольская правда

В Волжском районе открыли движение по мосту через реку Черную. На участке провели капитальный ремонт, сообщают в пресс-службе правительства Самарской области.

— Ремонт проводили в рамках нацпроекта и завершили с опережением графика. Для более восьми тысяч жителей Рощинского и ближайших сел восстановлена прямая дорога до Самары. Путь до областной столицы сократится вдвое, — отметили в сообщении.

Работы проводили в непосредственной близости от действующего нефтепровода. Временные объездные пути оказались невозможны. Подрядчики заменили опоры и пролеты, проезжую часть расширили с 7,5 до 10 метров.