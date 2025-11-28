Госдума рассмотрит проект об учете срока службы добровольцами в пенсии

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Госдума до конца осенней сессии рассмотрит законопроект об учете срока службы в добровольческих формированиях участников СВО при установлении пенсии за выслугу лет, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроект планируем рассмотреть до конца текущей сессии», — сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Председатель Госдумы также направил законопроект в профильный комитет по обороне.
Он отметил, что «решение вопросов социальной поддержки наших бойцов и их семей, донастройка системы норм в этом направлении — приоритет для депутатов».
Инициативой, подготовленной во исполнение поручения президента России Владимира Путина, предлагается при назначении пенсий за выслугу лет засчитывать периоды пребывания граждан в добровольческих формированиях. Время выполнения задач в составе добровольческих формирований в особых условиях будет учитываться в льготном исчислении.
«В ходе специальной военной операции добровольцы, рискуя жизнью, плечом к плечу с военнослужащими подразделений ВС РФ обеспечивают безопасность страны и ее граждан в борьбе с киевскими неонацистами. Те, кто защищает Россию, должны иметь равные социальные гарантии, в том числе в части пенсионного обеспечения. Поэтому справедливо зачесть в выслугу лет участников СВО срок пребывания в добровольческих формированиях», — добавил Володин.