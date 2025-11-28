Самарцам рассказали про изменения в ЖКХ и выплатах с 1 декабря 2025 года

Уже в понедельник начнется новый месяц, и с 1 декабря в нашей стране вступают в силу изменения, которые затронут всех россиян, в том числе самарцев. Рассказываем, что изменится в нашей жизни с 1 декабря 2025 года.
Теперь личность в банке или другой финансовой организации можно будет подтвердить с помощью цифрового паспорта, но бумажные паспорта это не отменяет.
В многоквартирных домах можно будет выбирать администратора, которые займется организацией собраний и взаимодействием с управляющей компанией. Чтобы установить кондиционер на фасаде, антенну на крыше, использовать чердаки и подвалы, с декабря надо будет получить разрешение от ⅔ собственников.
С 1 декабря в России меняется размер утильсбора для автомобилей. Для машин с мощностью менее 160 лошадиных сил ставки будут льготными.
Также с 1 декабря пройдет повышение пенсий, но не для всех.