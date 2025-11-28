На 168 рублей могут подорожать безлимитные проездные в Омске

В четверг, 27 ноября, на портале мэрии Омска опубликовали проект постановления об изменениях тарифов на безлимитные электронные проездные билеты. Расписан график подорожания на три года, до 2028-го.
Уточним, что данный проект уже проходит необходимые экспертизы. Последний раз цены на проездные меняли в июле текущего года.
Итоговое решение о росте цен на проездные должен принять горсовет. Пока по нынешнему проекту с 1 января безлимитный гражданский проездной на месяц с 3 192 рублей сейчас может подняться в цене до 3 360 (финалом трехлетнего повышения могут стать 3 696 рублей в 2028 году). На полмесяца — с 1 596 до 1 680 (с 1 января 2027 года до 1 764).
Для студентов безлимитный на месяц с января может подорожать 1 456 до 1 560 рублей.
Ранее стало известно, что мэрия планирует увеличить стоимость разовой поездки в общественном транспорте также с 1 января. При оплате безналично одна поездка может подорожать до 40 рублей, в варианте с наличными — уже до 47. На сей раз планируется, что каждый год такой тарифы будет «индексироваться». В 2028 году одна поездка может дойти в цене до 44 и 51 рубля соответственно. При этом каждый раз в конец года решение горсовета заново на данную тему принимать уже будет не нужно, его могут принять авансом сейчас сразу на три года.
Решение соответствующего комитета горсовета примут 4 декабря, а 11-го по нему будут голосовать на пленарном заседании всего городского парламента.