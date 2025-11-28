На 168 рублей могут подорожать безлимитные проездные в Омске

Ранее стало известно, что мэрия планирует увеличить стоимость разовой поездки в общественном транспорте также с 1 января. При оплате безналично одна поездка может подорожать до 40 рублей, в варианте с наличными — уже до 47. На сей раз планируется, что каждый год такой тарифы будет «индексироваться». В 2028 году одна поездка может дойти в цене до 44 и 51 рубля соответственно. При этом каждый раз в конец года решение горсовета заново на данную тему принимать уже будет не нужно, его могут принять авансом сейчас сразу на три года.