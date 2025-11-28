Кишечная палочка, плесневые грибы: суд закрыл «Редюит» на 30 дней из-за нарушений

Напомним, ранее в «Редюите» сообщили, что заведение «закрыто по техническим причинам на неопределенный срок». На предложение прокомментировать ситуацию администратор сообщила, что руководство ресторана само свяжется с корреспондентом «Нового Калининграда». Однако комментария от заведения так и не последовало В настоящее время по указанному в открытом доступе номеру ресторана никто не отвечает.