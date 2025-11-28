Магнитные бури накроют Нижний Новгород в начале декабря

По предварительным данным, геомагнитные колебания сохранятся до 4 декабря включительно. В этот период ожидается серия бурь, сила которых может достигать 5 баллов. После этого геомагнитное поле начнет постепенно приходить в норму. Однако в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что точно спрогнозировать развитие ситуации затруднительно. Активность на той стороне Солнца сейчас выглядит более выраженной, чем на обращенной к Земле. Единственным способом наблюдения за солнечной активностью на невидимой стороне остается метод, основанный на анализе плазменных волн — гелиосейсмология.