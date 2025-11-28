Ричмонд
Магнитные бури накроют Нижний Новгород в начале декабря

Жителей Нижнего Новгорода в начале зимы ожидает период повышенной геомагнитной активности. Об этом сообщает портал my-calend.ru.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Первая малая магнитная буря прогнозируется уже 30 ноября. Ее интенсивность может достичь 4 баллов по шкале геомагнитных возмущений. Ситуация начнет ухудшаться вечером 1 декабря.

По предварительным данным, геомагнитные колебания сохранятся до 4 декабря включительно. В этот период ожидается серия бурь, сила которых может достигать 5 баллов. После этого геомагнитное поле начнет постепенно приходить в норму. Однако в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН пояснили, что точно спрогнозировать развитие ситуации затруднительно. Активность на той стороне Солнца сейчас выглядит более выраженной, чем на обращенной к Земле. Единственным способом наблюдения за солнечной активностью на невидимой стороне остается метод, основанный на анализе плазменных волн — гелиосейсмология.

Медики советуют метеочувствительным людям быть особенно внимательными к своему самочувствию в этот период. Возможны головные боли, скачки артериального давления, раздражительность и нарушения сна. Чтобы снизить негативное воздействие магнитных бурь на организм, рекомендуется избегать переутомления, ограничить стрессовые нагрузки и соблюдать режим отдыха.

Ранее сообщалось, что звездопад смогут увидеть нижегородцы 5 декабря.