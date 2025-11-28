Расписание вечернего поезда Азов — Ростов изменится с 20 декабря

Отправление со станции в Азове планируется раньше обычного, в 20:29 вместо 20:31. Далее поезд также будет прибывать и отправляться по обновленному времени: Красногоровка — 20:35 — 20:35.5, остановка на 23 километре — 20:39.5 — 20:40, Кулешовский — 20:45 — 20:46, Батайск — 21:07 — 21:15, Заречная 21:28 — 21:29. Прибытие в Ростов-на-Дону в 21:34.