Расписание вечернего поезда Азов — Ростов изменится с 20 декабря

Поезд Азов — Ростов изменит расписание, но будет следовать с обычными остановками.

Источник: Комсомольская правда

C 20 декабря 2025 года в Ростовской области скорректируют расписание поезда № 6031 сообщением Азов — Ростов. Об этом предупреждает АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» (СКЖД).

Отправление со станции в Азове планируется раньше обычного, в 20:29 вместо 20:31. Далее поезд также будет прибывать и отправляться по обновленному времени: Красногоровка — 20:35 — 20:35.5, остановка на 23 километре — 20:39.5 — 20:40, Кулешовский — 20:45 — 20:46, Батайск — 21:07 — 21:15, Заречная 21:28 — 21:29. Прибытие в Ростов-на-Дону в 21:34.

Состав должен следовать со всеми обычными остановками. Пассажиров просят учитывать изменения в графике при планировании своих поездок.