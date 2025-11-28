Работа Омского НПЗ «Газпром нефти» получила высокую оценку федерального министра

Омский нефтеперерабатывающий завод с рабочим визитом посетили высокие гости: министр энергетики России Сергей Цивилев, губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков. Примечательно, что визит федерального министра состоялся в год 70-летия ОНПЗ. На встрече речь шла, главным образом, о системной технологической модернизации и экологических программах, которые реализует ОНПЗ.
В эти мероприятия, начиная с 2008 года, «Газпром нефть» вложила свыше 500 млрд рублей. Модернизация позволила перейти на почти стопроцентный уровень переработки сырья, обеспечила максимальную эффективность и надежность работы оборудования, а также позволила увеличивать производство дизельного топлива, бензина и авиакеросина, обеспечив рост поставок на внутренний рынок.
Работа ОНПЗ в этом направлении получила высокую оценку министра энергетики РФ Сергея Цивилева:
«Омский нефтеперерабатывающий завод — важнейший элемент отечественной энергетической системы. Комплексная модернизация позволила предприятию выйти на новый уровень технологического развития, повысить экологические стандарты и обеспечить страну качественным топливом, что является абсолютным приоритетом для Министерства энергетики», — отметил он.
Также стороны обсудили экологические программы Омского ОНПЗ. С начала их реализации воздействие промышленного производства на экологию сокращено на 40%, а после завершения всех экологических мероприятий сократится еще на 25%.
Многие из инициатив ОНПЗ включены в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Один из них — комплекс биологической очистки воды «Биосфера», который начал работу в 2025 году. Весь объем промышленной воды предприятия очищается и возвращается на производство. А за состоянием атмосферного воздуха следит автоматизированная система мониторинга воздуха, которая в онлайн-режиме передает данные в Росприроднадзор.
Глава Омской области Виталий Хоценко отметил также градообразующую и социальную роль одного из ведущих предприятий региона.
«Омский НПЗ сегодня становится настоящим центром компетенций. Предприятие формирует запрос на качественно новое образование и готовит кадры для промышленности будущего. Инвестиции в модернизацию — это, в первую очередь, инвестиции в людей, в стабильность и уверенное будущее тысяч омских семей. Завод наглядно демонстрирует, как современное производство становится драйвером позитивных социально-экономических изменений во всей Омской области», — сказал губернатор.
В свою очередь генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский подчеркнул, что развитие производства нефтепереработки — это еще и вклад в будущее региона.
«Каждая новая установка — высокотехнологичные рабочие места для омичей, возможность для молодежи строить карьеру в родном городе. Сегодня ОНПЗ сочетает передовые технологии, экологическую ответственность и социальные гарантии. Мы создаем не просто высококачественные нефтепродукты, а среду для роста профессионалов и укрепления экономики Омской области», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.