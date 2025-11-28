Работа Омского НПЗ «Газпром нефти» получила высокую оценку федерального министра

Многие из инициатив ОНПЗ включены в федеральный проект «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Один из них — комплекс биологической очистки воды «Биосфера», который начал работу в 2025 году. Весь объем промышленной воды предприятия очищается и возвращается на производство. А за состоянием атмосферного воздуха следит автоматизированная система мониторинга воздуха, которая в онлайн-режиме передает данные в Росприроднадзор.