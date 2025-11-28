В Нижнем Новгороде пересмотрели графики строительства метро

В Нижнем Новгороде утверждены новые графики строительства метрополитена, предусматривающие продление сроков сдачи объектов. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в МКУ «ГУММиД».
Строительство станций «Сенная» и «Площадь Свободы» в нагорной части города перенесено на 2027 год. Реализация проекта в Сормовском районе также скорректирована — завершение работ теперь планируется на декабрь 2029 года.
Как рассказал в ходе прямой линии губернатор Глеб Никитин, корректировка сроков сдачи объектов связана с наличием в нагорной части города исторических зданий и объектов культурного наследия. Строители внимательно следят за коммуникациями в этих местах, некоторых из них не отмечены на карте.
Графики строительства метро в центре города уже прошли госэкспертизу, поэтому контракты с подрядчиками в ближайшее время также будут продлены. Аналогичные действия ожидают документацию на строительство станции в Сормовском районе.