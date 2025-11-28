В Нижнем Новгороде пересмотрели графики строительства метро

Как рассказал в ходе прямой линии губернатор Глеб Никитин, корректировка сроков сдачи объектов связана с наличием в нагорной части города исторических зданий и объектов культурного наследия. Строители внимательно следят за коммуникациями в этих местах, некоторых из них не отмечены на карте.