В Нижнем Новгороде пересмотрели графики строительства метро

Они составлены с учетом изменения сроков сдачи новых станций.

Источник: Комсомольская правда

В Нижнем Новгороде утверждены новые графики строительства метрополитена, предусматривающие продление сроков сдачи объектов. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в МКУ «ГУММиД».

Строительство станций «Сенная» и «Площадь Свободы» в нагорной части города перенесено на 2027 год. Реализация проекта в Сормовском районе также скорректирована — завершение работ теперь планируется на декабрь 2029 года.

Как рассказал в ходе прямой линии губернатор Глеб Никитин, корректировка сроков сдачи объектов связана с наличием в нагорной части города исторических зданий и объектов культурного наследия. Строители внимательно следят за коммуникациями в этих местах, некоторых из них не отмечены на карте.

Графики строительства метро в центре города уже прошли госэкспертизу, поэтому контракты с подрядчиками в ближайшее время также будут продлены. Аналогичные действия ожидают документацию на строительство станции в Сормовском районе.