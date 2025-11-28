От субботников до лекториев: Как Сочи отметит День Неизвестного Солдата 3 декабря

Ко Дню Неизвестного Солдата, который ежегодно отмечается в России 3 декабря, администрация Сочи подготовила масштабную программу из более чем 70 мероприятий, которые пройдут во всех районах курорта. Эта дата напоминает о подвиге тех, кто ценой своей жизни защищал Родину, и чье имя осталось неизвестным.
«Изображение Могилы Неизвестного Солдата в Москве, где высечены слова “Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен”, уже транслируется на городских медиаэкранах Сочи, напоминая нам о подвигах не только героев сороковых годов, но и наших современников», — рассказал замглавы Сочи Александр Митников.
В первой декаде декабря состоится большой субботник по уборке всех 105 памятников воинской истории города. В нем примут участие сотрудники районных администраций, подрядных организаций, студенты и волонтеры. Также запланирована гражданско-патриотическая акция «Дорогами Славы», которая объединит более 250 юнармейцев, воспитанников военно-патриотических клубов, студентов и активную молодежь для изучения и благоустройства памятных мест и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.
3 декабря во всех районах Сочи пройдут торжественные возложения цветов к братским могилам воинов. Церемонии состоятся в Центральном районе (Комсомольский сквер, старое кладбище по ул. Клубничной), Хосте (памятная стела у ж/д вокзала), Адлерском районе (ул. Интернациональная, село Красная Воля) и Лазаревском (ул. Туристическая, Солоники, кладбище в Магри).
Образовательные учреждения города проведут тематические классные часы и лектории. Музеи Сочи также подготовили специальные программы: Художественный музей приглашает на экскурсию «Мы помним! Мы гордимся!», Музей Н. А. Островского расскажет об истории создания памятника Неизвестному Солдату, а Музей истории Хостинского района — о работе поискового отряда «Подвиг».
Городские и сельские дома культуры запланировали исторические экскурсы и часы памяти, а библиотеки подготовят тематические книжные выставки и публичные чтения произведений, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте мэрии Сочи.