От субботников до лекториев: Как Сочи отметит День Неизвестного Солдата 3 декабря

Ко Дню Неизвестного Солдата, который ежегодно отмечается в России 3 декабря, администрация Сочи подготовила масштабную программу из более чем 70 мероприятий, которые пройдут во всех районах курорта. Эта дата напоминает о подвиге тех, кто ценой своей жизни защищал Родину, и чье имя осталось неизвестным.