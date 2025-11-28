В Иркутске отловленных собак проверяют на агрессию

В Иркутске продолжаются рейды по отлову безнадзорных собак. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, подобные мероприятия прошли на улице Баррикад. Животных, представлявших потенциальную опасность, отловили. Напомним, недавно там покусали 8-летнего мальчика.
— Следствие проверяет все обстоятельства, связанные с содержанием и отловом безнадзорных животных, и совместно с городскими службами проводит рейды, направленные на предотвращение новых случаев нападений, — отметила старший помощник руководителя СУ СК России по Иркутской области Светлана Павликова.
Все отловленные собаки помещаются в приюты, где их осматривают ветеринары, вакцинируют и стерилизуют. Усыпление не применяется. После процедур специалисты оценивают поведение каждой собаки. Агрессивные животные остаются в приюте и не возвращаются в город. Даже после выпуска за собакой наблюдают 21 день, и при проявлении агрессии ее забирают обратно.
Заместитель начальника отдела санитарного состояния комитета городского обустройства Анастасия Кирина отметила, что, несмотря на постоянную работу, численность бездомных животных не снижается из-за безответственности людей.
Проблему усугубляют жители частных домов и садовых товариществ, которые выбрасывают собак после летнего сезона, а также владельцы, не стерилизующие питомцев и выпускающие их на самовыгул. Отдельной проблемой остается бесконтрольная подкормка, которая закрепляет стаи на определенных территориях и может провоцировать агрессию.