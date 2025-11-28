Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК допустил белорусскую фигуристку Сафонову участию в зимней Олимпиаде в Италии

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова сможет выступить на зимней Олимпиаде в Италии.

Источник: Комсомольская правда

Международный олимпийский комитет допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову участию в зимней Олимпиаде в Италии. Подробности пишет БелТА со ссылкой на МОК.

В сентябре 2025 года белорусская фигуристка оказалась четвертой на квалификационном турнире в Пекине и смогла завоевать лицензию на Олимпийские игры. После этого Сафонова дожидалась решения специальной комиссии МОК для допуска на Олимпиаду, которое оказалось позитивным. Белоруска сможет выступить на зимней Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе.

Тем временем IBU не допустит биатлонистов Беларуси к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026.

Ранее глава МОК отреагировала на недопуск белорусских лыжников на Олимпиаду-2026.

Кроме того, мы узнали, что изменится в Беларуси с 1 декабря 2025 года: большие выходные, штрафы за летнюю резину, новшества по банковским карточкам, подорожание сигарет.