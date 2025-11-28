МОК допустил белорусскую фигуристку Сафонову участию в зимней Олимпиаде в Италии

Международный олимпийский комитет допустил белорусскую фигуристку Викторию Сафонову участию в зимней Олимпиаде в Италии. Подробности пишет БелТА со ссылкой на МОК.
В сентябре 2025 года белорусская фигуристка оказалась четвертой на квалификационном турнире в Пекине и смогла завоевать лицензию на Олимпийские игры. После этого Сафонова дожидалась решения специальной комиссии МОК для допуска на Олимпиаду, которое оказалось позитивным. Белоруска сможет выступить на зимней Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе.
Тем временем IBU не допустит биатлонистов Беларуси к отбору на зимнюю Олимпиаду-2026.
Ранее глава МОК отреагировала на недопуск белорусских лыжников на Олимпиаду-2026.
