Пожарная тревога в уфимском ТЦ: эвакуировано 300 человек

В Уфе из-за пожарной тревоги из ТЦ «Ультра» эвакуировали 300 человек.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 28 ноября, в Уфе в торговом центре «Ультра» прогремела пожарная тревога. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

По информации ведомства, автоматическая пожарная сигнализация сработала в ходе проведения ремонтных работ. В целях безопасности была немедленно запущена процедура эвакуации. Из здания комплекса вывели 300 человек.

В экстренном ведомстве заявили, что пожара в ТЦ нет.

