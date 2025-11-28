Власти Калининграда о льготах на муниципальных парковках: есть отказы

Напомним, с 1 сентября 2025 года круглосуточно пользоваться платными муниципальными парковками без оплаты могут ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; участники специальной военной операции; ветераны боевых действий, имеющие регистрацию по месту жительства или месту пребывания в Калининграде, либо имеющие вступившее в законную силу решение суда об установлении факта проживания на территории Калининграда; один из родителей многодетной семьи, которому выдано соответствующее удостоверение; владельцы электроавтомобилей массой до 3,5 т. Льготным категориям граждан необходимо включить транспортное средство в реестр парковочных разрешений. После этого въезд на парковки будет осуществляться путём распознавания номеров.