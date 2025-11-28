Завершено строительство школы на 550 мест в Московском районе Петербурга

Новое трехэтажное здание рассчитано на старшеклассников 8−11-х классов. В нем оборудованы современные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, зоны для кружков и отдыха, а также большой спортивный зал, бассейн и просторная столовая. Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре. На пришкольной территории обустроены футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, тренажеры, полоса препятствий и яма для прыжков в длину.