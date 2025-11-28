Завершено строительство школы на 550 мест в Московском районе Петербурга

Школу на 550 учеников построили в Московском районе Санкт-Петербурга в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Образовательное учреждение станет второй площадкой школы № 353, сообщили в городском комитете по строительству.
Новое трехэтажное здание рассчитано на старшеклассников 8−11-х классов. В нем оборудованы современные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, зоны для кружков и отдыха, а также большой спортивный зал, бассейн и просторная столовая. Особое внимание уделено спортивной инфраструктуре. На пришкольной территории обустроены футбольное поле, площадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки, тренажеры, полоса препятствий и яма для прыжков в длину.
Школа стала очередным социальным объектом, построенным в рамках развития квартала. Ранее девелопер ввел в эксплуатацию два детских сада на 440 мест и школу на 825 учеников. Таким образом, район получает полноценную образовательную инфраструктуру, что особенно важно для растущих жилых комплексов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.