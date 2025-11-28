Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гусеничные снегоуборщики завезли дворникам Петроградского района Петербурга

При помощи новых машин будут убирать сугробы в центре Северной столицы.

Источник: Евгений Разумишкин/ВК

Дворникам Петроградского района Петербурга завезли гусеничные снегоуборочщики. При их помощи будут убирать осадки в местных дворах, а также в центральных районах города.

Новое коммунальное электрическое оборудование "Venom MS HD представили еще в феврале 2025 года. Его особенностью стало легкое управление джойстиком и пультом. Это значит, что для работы на оборудовании могут привлечь маломобильных сотрудников.

Тогда же специалисты оценили еще одну новинку — электрическую коммунальную машину «Илья Муромец». Они отметили их бесшумность и экологичность. Заряда снегоуборщикам хватает на восемь часов. Но еще одним главным преимуществом стало то, что их можно использовать круглый год. То есть зимой машины позволят убрать снег и распределить противогололедные смеси, а летом помыть дороги с водяными бочками.

Ранее «КП-Петербург» рассказывала, что 12 декабря у Музея железных дорог России в Петербурге откроют каток.