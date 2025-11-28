Гусеничные снегоуборщики завезли дворникам Петроградского района Петербурга

Дворникам Петроградского района Петербурга завезли гусеничные снегоуборочщики. При их помощи будут убирать осадки в местных дворах, а также в центральных районах города.
Новое коммунальное электрическое оборудование "Venom MS HD представили еще в феврале 2025 года. Его особенностью стало легкое управление джойстиком и пультом. Это значит, что для работы на оборудовании могут привлечь маломобильных сотрудников.
Тогда же специалисты оценили еще одну новинку — электрическую коммунальную машину «Илья Муромец». Они отметили их бесшумность и экологичность. Заряда снегоуборщикам хватает на восемь часов. Но еще одним главным преимуществом стало то, что их можно использовать круглый год. То есть зимой машины позволят убрать снег и распределить противогололедные смеси, а летом помыть дороги с водяными бочками.
