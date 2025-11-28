Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Первый в Татарстане экодом открыли в Нижнекамске

Там можно будет послушать лекции об экологии и сдать на переработку вторсырье.

Первый в Республике Татарстан экодом начал работу в детском эколого-биологическом центре города Нижнекамска. Новое пространство открыли в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в исполкоме Нижнекамского района.

В экодоме жители и гости города смогут слушать лекции об экологии, сдавать на переработку вторичное сырье и дарить вторую жизнь старым предметам. На одной территории расположено несколько площадок: зона мастерской ресайклинга, библиотека с книгами на тему экологии, игротека с настольными экоиграми, зона приема вторсырья на переработку и образовательное пространство для проведения экоуроков.

В зоне мастерской гости экодома могут подарить использованным пластиковым крышкам вторую жизнь — превратить их в оригинальные брелоки: например, в виде герба Нижнекамска или эмблемы хоккейной команды «Нефтехимик». Для этого в мастерской установлено специальное оборудование. Также в новом экопространстве посетители смогут превращать старые пакеты в картхолдеры и шопперы, делать фигурки из переработанного пластика на 3Д-принтере.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.