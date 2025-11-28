Первый в Татарстане экодом открыли в Нижнекамске

В зоне мастерской гости экодома могут подарить использованным пластиковым крышкам вторую жизнь — превратить их в оригинальные брелоки: например, в виде герба Нижнекамска или эмблемы хоккейной команды «Нефтехимик». Для этого в мастерской установлено специальное оборудование. Также в новом экопространстве посетители смогут превращать старые пакеты в картхолдеры и шопперы, делать фигурки из переработанного пластика на 3Д-принтере.