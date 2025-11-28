Первый в Татарстане экодом открыли в Нижнекамске

Первый в Республике Татарстан экодом начал работу в детском эколого-биологическом центре города Нижнекамска. Новое пространство открыли в соответствии с целями нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в исполкоме Нижнекамского района.
В экодоме жители и гости города смогут слушать лекции об экологии, сдавать на переработку вторичное сырье и дарить вторую жизнь старым предметам. На одной территории расположено несколько площадок: зона мастерской ресайклинга, библиотека с книгами на тему экологии, игротека с настольными экоиграми, зона приема вторсырья на переработку и образовательное пространство для проведения экоуроков.
В зоне мастерской гости экодома могут подарить использованным пластиковым крышкам вторую жизнь — превратить их в оригинальные брелоки: например, в виде герба Нижнекамска или эмблемы хоккейной команды «Нефтехимик». Для этого в мастерской установлено специальное оборудование. Также в новом экопространстве посетители смогут превращать старые пакеты в картхолдеры и шопперы, делать фигурки из переработанного пластика на 3Д-принтере.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.