До боя курантов. Назван топ-5 вещей, которые надо выбросить до Нового года

Новый год — идеальный момент не только для загадывания желаний, но и для обновления гардероба. Когда мы освобождаем пространство от устаревших вещей, создается ощущение легкости и свежего старта. Некоторые элементы одежды, которые еще кое-как держались в 2025 году, в 2026-м окончательно покинут список актуальных. Символическое избавление от старых трендов открывает путь новым идеям и помогает начать год в стильном настроении. Дизайнер Аника Керимова назвала aif.ru пять категорий, с которыми точно пора попрощаться до боя курантов.
Оверсайз худи с логотипами брендов
Эпоха брендированных толстовок уверенно подходит к концу. Тренд на логоманию уже не воспринимается как способ подчеркнуть вкус. Теперь он ассоциируется прежде всего с массовостью и отсутствием индивидуальности, ведь такие худи стали символом однотипных дропов и хайпа. Особенно неактуально выглядят варианты с огромными надписями.
Даже люксовые логотипы больше не воспринимаются как знак статуса: сегодня важнее качество трикотажа и продуманный крой. На смену приходит минималистичный трикотаж без опознавательных знаков и интересные силуэты, которые делают образ современным без кричащих надписей. Исключение — редкие винтажные лого в эстетике 90-х, но это скорее нишевая игра. Альтернатива проста: однотонные свитшоты качественного кроя и трикотаж с выразительной текстурой.
Скинни-джинсы и узкие брюки
Эра обтягивающих брюк завершилась окончательно, хотя они долго удерживали позиции. Skinny jeans переживали попытки реабилитации, но тренд не вернулся в мейнстрим и уже не вернется. Проблема в устаревшем силуэте, который наследует эстетику 2010-х, а также в визуальной тяжести, которую они придают образу.
Особенно устаревшими считаются черные скинни с молниями на щиколотках или рваные облегающие джинсы — они моментально отправляют нас в прошлое. Даже классические черные скинни утратили универсальность, уступив место более свободным вариантам. Важно различать актуальный slim fit и старомодный skinny: первый дает свободу движений и современную линию, второй — подчеркивает фигуру чрезмерно и выглядит архаично. Тренд на комфорт победил, сменив акцент с демонстрации тела на игру с пропорциями. Актуальная альтернатива — прямые джинсы, wide leg, слегка зауженные книзу модели и свободные силуэты.
Переход можно сделать мягко: начать с прямых и перейти к широким. Отличная замена — брюки со стрелками средней ширины или свободные модели, которые смотрятся современно и универсально.
Маленькие сумки-багет и микросумки
Крошечные сумочки, которые доминировали в моде с 2018 по 2024 год, постепенно уступили место более практичным решениям. Микросумки, когда-то считавшиеся модным жестом, превратились в символ устаревшей эстетики.
Главная проблема — полная непрактичность. Модели размером с ладонь, багеты на цепочке или минисумки под мышку создают эффект трендов трехлетней давности. Сегодня мода смещается в сторону функциональности и осмысленного потребления. На смену приходят сумки среднего и большого размера, вместительные шопперы и структурированные тоуты. Актуальны формы, которые позволяют носить с собой все необходимое и при этом выглядят стильно. Исключение — вечерние клатчи, но они уместны только для особых случаев. Альтернатива для повседневности — сумки среднего размера, объемные хобо и структурированные шопперы.
Кроссовки-носки
Такой силуэт окончательно ушел в прошлое. Тренд на эти модели был слишком специфичным, и вскоре стилисты признали его перенасыщенным. Футуристичный вид, отсутствие универсальности и явная привязка к моде 2019−2021 годов делают такие модели датированными. Особенно неактуально смотрятся высокие кроссовки-носки или обувь без шнуровки с эластичным верхом. Такой силуэт просто не вписывается в современную эстетику, которая возвращается к четким линиям и классическим формам. Сейчас на первом месте — ретрокроссовки, модели с ясной структурой и отсылкой к спортивному стилю прошлых десятилетий. Вместо вязаных носков на подошве лучше выбрать классические, винтажные или любые структурированные кроссовки с прочным верхом.
Велосипедки
Популярность велосипедок, которые стали символом пандемийного гардероба, стремительно угасла. То, что казалось удобным и универсальным, теперь воспринимается как напоминание о домашнем стиле и карантинных реальностях. Особенно устарели черные велосипедки как самостоятельный элемент образа, а также сочетания с оверсайз футболками и худи, которые создают эффект «я застряла в 2020 году».
Несмотря на массовость, тренд не прижился в долгосрочной перспективе. Эстетика смещается от спортивного минимализма к более продуманным, чистым силуэтам. Важно отличать функциональные лосины для тренировок от попыток носить велосипедки в городе — второе уже выглядит неактуально. На смену приходят бермуды, шорты до колена, классические спортивные модели для зала, а также легкие летние брюки и юбки средней длины.
Исключение остается только одно: велосипедки для спорта, но не для уличных образов. Хорошая альтернатива — шорты длиной до колена или легкие брюки, которые визуально вытягивают силуэт и выглядят современно.
Бонус: что еще под вопросом?
Некоторые тренды тоже подходят к своему финалу. Массивные кроссовки постепенно теряют позиции, тотальные спортивные костюмы в уличной моде выглядят все менее актуально, а прозрачные сумки из ПВХ уже воспринимаются как пережиток прошлого. Мода действительно циклична, но отдельные тренды уходят всерьез и надолго. Главное — помнить, что собственный стиль всегда важнее слепого следования тенденциям.