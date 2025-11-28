До боя курантов. Назван топ-5 вещей, которые надо выбросить до Нового года

Такой силуэт окончательно ушел в прошлое. Тренд на эти модели был слишком специфичным, и вскоре стилисты признали его перенасыщенным. Футуристичный вид, отсутствие универсальности и явная привязка к моде 2019−2021 годов делают такие модели датированными. Особенно неактуально смотрятся высокие кроссовки-носки или обувь без шнуровки с эластичным верхом. Такой силуэт просто не вписывается в современную эстетику, которая возвращается к четким линиям и классическим формам. Сейчас на первом месте — ретрокроссовки, модели с ясной структурой и отсылкой к спортивному стилю прошлых десятилетий. Вместо вязаных носков на подошве лучше выбрать классические, винтажные или любые структурированные кроссовки с прочным верхом.