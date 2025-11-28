Молдавский пациент: Из больницы уже восемь месяцев не могут выписать здорового мужчину — за это время на его содержание потратили около 200 тысяч леев

В Сорокской районной больнице уже восемь месяцев остаётся пациент, которого медики не могут выписать из-за бюрократических препятствий. За это время на его содержание учреждение потратило около 200 тысяч леев, сообщает moldova1.
36-летний мужчина по имени Николай Гейченко был госпитализирован после сердечного приступа. Лечение он завершил давно, его состояние стабилизировалось, однако оформить дальнейшее размещение невозможно — у него отсутствуют необходимые документы.
По словам врачей, пациент частично восстановился: сам ест, произносит отдельные слова и фразы. Из биографических данных известно лишь то, что ранее он проживал в Приднестровском регионе и у него есть мать.
Больница пыталась найти социальное учреждение, готовое принять мужчину, однако столкнулась с множеством бюрократических барьеров. Запросы были направлены в Бюро миграции, Министерство труда и к омбудсмену, однако решения до сих пор нет.
Замдиректора больницы отметила, что отсутствие документов не позволяет оформить пациенту льготы и разместить его в соццентре: для этого требуется индивидуальный идентификационный код и статус инвалидности.
Администрация медучреждения просит откликнуться родственников или тех, кто узнает мужчину, и связаться с больницей по телефонам, указанным на её сайте.
