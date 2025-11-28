Ричмонд
Предпринимателей Волгоградской области вновь собрала школа наставничества

Занятия проводятся уже во второй раз.

Образовательная программа «Бизнес-наставничество» завершилась в центре «Мой бизнес» Волгоградской области по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Школа объединила 16 предпринимателей региона, сообщили в центре.

Программа обучения была построена по принципу комплексной поддержки: офлайн-занятия дополнились выездными мероприятиями, презентациями бизнесов и индивидуальными консультациями от опытных наставников. Участники прошли четыре тематических блока, посвященных саморазвитию, финансовому планированию, маркетингу и продажам. Особый акцент организаторы сделали на разборе реальных кейсов и живом общении между предпринимателями.

Программа «Бизнес-наставничество» реализуется уже во второй раз. Следующий этап проекта запланирован на 2 декабря 2025 года, где смогут принять участие более 30 представителей малого и среднего бизнеса региона. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.