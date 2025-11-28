Новые детские площадки появятся во всех муниципалитетах Смоленской области

Игровые городки обустроят во всех муниципалитетах Смоленской области до конца года по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На данном этапе работы завершены на 36 детских комплексах из 39, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В рамках реализации проекта в районах Смоленщины появятся пространства с безопасным покрытием и игровыми элементами, рассчитанными на детей разного возраста. В том числе будут обустроены тематические площадки, например, «Космодром детства». На каждом таком игровом модуле расположен QR-код, который ведет на сайт наука.рф, где можно найти материалы и задания, узнать новое о космосе, планетах и космонавтике. Научные развивающими элементы, установленные на площадке, помогут юным жителям региона исследовать и изучать Вселенную прямо на игровой территории. Например, с помощью «космического маячка» можно услышать голос космонавта Юрия Гагарина.
«Проект по благоустройству детских площадок охватывает все муниципалитеты региона. Важно не просто обновить отдельные элементы, а комплексно преобразить территорию — с современным покрытием, освещением и комфортной инфраструктурой», — сказал губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.