Новые детские площадки появятся во всех муниципалитетах Смоленской области

В рамках реализации проекта в районах Смоленщины появятся пространства с безопасным покрытием и игровыми элементами, рассчитанными на детей разного возраста. В том числе будут обустроены тематические площадки, например, «Космодром детства». На каждом таком игровом модуле расположен QR-код, который ведет на сайт наука.рф, где можно найти материалы и задания, узнать новое о космосе, планетах и космонавтике. Научные развивающими элементы, установленные на площадке, помогут юным жителям региона исследовать и изучать Вселенную прямо на игровой территории. Например, с помощью «космического маячка» можно услышать голос космонавта Юрия Гагарина.