Ремонт детсада в подмосковной Апрелевке завершат к 1 сентября 2026 года

На данном этапе в здании на улице Пойденко строители завершают демонтажные работы. Они ремонтируют кровлю и уже приступили к общестроительным и отделочным работам. По проекту в детском саду площадью более 1 тыс. кв. м приведут в порядок крышу и фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, модернизируют пищеблок. Входные группы переустроят. Для дошколят закупят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.