Ремонт детсада в подмосковной Апрелевке завершат к 1 сентября 2026 года

Детский сад № 22 в городе Апрелевке Московской области преобразится после капительного ремонта, который проводится в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Открыть дошкольное учреждение после обновления планируют 1 сентября 2026 года, сообщили в региональном минстрое.
На данном этапе в здании на улице Пойденко строители завершают демонтажные работы. Они ремонтируют кровлю и уже приступили к общестроительным и отделочным работам. По проекту в детском саду площадью более 1 тыс. кв. м приведут в порядок крышу и фасад, заменят системы отопления, вентиляции и канализации, модернизируют пищеблок. Входные группы переустроят. Для дошколят закупят новую мебель и оборудование. Прилегающую территорию благоустроят.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.