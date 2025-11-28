В Петербурге выбрали победителей регионального этапа конкурса в сфере IT

Участники конкурса в составе команд в течение трех дней представили жюри свои работы по кейсу от партнера — Центра исследований и разработки Сбера в Санкт-Петербурге. Перед ними стояла задача — сформировать список людей, которые занимаются разработкой и ведением проектов в области генеративного искусственного интеллекта, их связей между собой, а также потенциальных инсайтов, которыми они могут поделиться.