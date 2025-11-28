В Петербурге выбрали победителей регионального этапа конкурса в сфере IT

Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя профессия — ИТ», который реализуется по нацпроекту «Молодежь и дети», прошел в Санкт-Петербурге. Состязание состоялось на базе Академии технического творчества и цифровых технологий, сообщили в городском комитете по образованию.
Участники конкурса в составе команд в течение трех дней представили жюри свои работы по кейсу от партнера — Центра исследований и разработки Сбера в Санкт-Петербурге. Перед ними стояла задача — сформировать список людей, которые занимаются разработкой и ведением проектов в области генеративного искусственного интеллекта, их связей между собой, а также потенциальных инсайтов, которыми они могут поделиться.
В число победителей и призеров вошли команды NAM NE NADO из школы № 93, ERD из лицея № 488 и MAKE IT из лицея № 64. Лучшим разработчиком признан Роман Тамразов, лучшим дизайнером — Мария Кароян, а звание лучшего менеджера досталось Динару Кугушеву. Лучшие команды региональных этапов будут приглашены к участию в окружных финалах федеральных округов. Победители окружных этапов в свою очередь поборются за звание сильнейших в Гранд-финале конкурса «Моя профессия — ИТ», который пройдет в формате всероссийского хакатона.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.