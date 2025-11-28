Под Азовом построят новый туристический комплекс

Летом сообщалось, что «Южный Ростов» будет включать 64 гектара индивидуальной застройки и более 200 гектаров средне- и многоэтажной застройки с социальной и коммерческой инфраструктурой. Проект реализуется в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) и предполагает строительство не только жилья, но и необходимых социальных объектов, таких как школы, детские сады и поликлиники.