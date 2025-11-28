Под Азовом построят новый туристический комплекс. Он станет частью строящегося жилого района «Южный Ростов» площадью 267 га.
В Азовском районе Ростовской области появится новый туристический комплекс площадью 1,5 гектара. Об этом изданию «Ведомости Юг» рассказал Роман Чумак, директор компании «ИНПК Девелопмент».
Проект предусматривает строительство гостиницы на 200 номеров, ресторанов и СПА-зоны, а также благоустройство прилегающей прибрежной территории для отдыха и прогулок. Комплекс расположится на берегу реки Азовка, недалеко от Азовского моря.
«Этот участок оформляем совместно с администрацией Азовского района, как только мы приведем в надлежащий вид земельный участок, приступим к реализации проекта», — сообщил Чумак.
Объем инвестиций в туристический комплекс не разглашается. Их общий объем в «Южный Ростов», по словам представителя компании, оценивается в 30 млрд рублей, привлеченных из собственных средств компании и средств инвесторов.
Летом сообщалось, что «Южный Ростов» будет включать 64 гектара индивидуальной застройки и более 200 гектаров средне- и многоэтажной застройки с социальной и коммерческой инфраструктурой. Проект реализуется в рамках механизма комплексного развития территорий (КРТ) и предполагает строительство не только жилья, но и необходимых социальных объектов, таких как школы, детские сады и поликлиники.