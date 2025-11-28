В Казани капитальный ремонт детского сада № 302 завершат к концу года

Всего обновленный детский сад примет 11 детских групп: пять общеобразовательной направленности для ребят от 3 до 7 лет, две для малышей раннего возраста от 1 года до 3 лет, две логопедические (на 27 детей), одна группа для ребят с тяжелыми нарушениями речи (на 12 человек) и еще одна — с задержкой психического развития (на 10 детей).