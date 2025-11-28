В Казани капитальный ремонт детского сада № 302 завершат к концу года

В столице РТ капитальный ремонт детского сада № 302 по улице Ярослава Гашека выполнен на 92%. Основные работы почти завершены, сейчас ведется покраска стен, установка дверных блоков, устройство настилов и теневых навесов. Также в дошкольное учреждение закупают мебель и техническое оборудование. Работы планируется завершить к концу года. Капремонт детского сада проводится в рамках национального проекта «Семья».
Здание детского сада было построено в 1972 году. Капитальный ремонт здесь проводят впервые за 53 года. На время масштабных работ все воспитанники временно переведены во второй корпус садика по ул. Голубятникова, который расположен практически напротив.
Работа обновленного детского сада № 302 будет направлена на формирование у детей экологической культуры. В пространстве появятся метеостанция и экотропа, а экологические практики станут частью воспитательного процесса. Детям будут прививать полезную привычку сортировки отходов, также для них организуют семейные эко-акции.
Дошкольное образовательное учреждение является участником международной программы «Эко школа “Зеленый флаг”. В рамках нее планируется создать “Город Шаяна”, где воспитанники будут учиться ухаживать за растениями и сажать их.
Дизайн интерьеров детского сада выполнят в пастельных тонах, с присутствием деревянных элементов, а также изображениями природы и стилизованных деревьев, сообщили в Департаменте по содержанию и обслуживанию соцобъектов Казани.
Кроме того, в спортивном зале детского сада оборудуют скалодром, а на территории пространства — две спортивные уличные площадки с футбольными воротами и баскетбольным кольцом. При их оборудовании будут использовать специальное мягкое травмобезопасное покрытие.
Также на территории детского сада появится площадка для обучения ребят правилам дорожного движения. На ней нарисуют зебру, установят дорожные знаки и пост дорожно-патрульной службы (ПДС).
Всего обновленный детский сад примет 11 детских групп: пять общеобразовательной направленности для ребят от 3 до 7 лет, две для малышей раннего возраста от 1 года до 3 лет, две логопедические (на 27 детей), одна группа для ребят с тяжелыми нарушениями речи (на 12 человек) и еще одна — с задержкой психического развития (на 10 детей).
В дошкольном учреждении работают секции различной направленности: хореография, футбол, шахматы, английский язык, вокал. Также планируется открыть кружок «Юный баскетболист».
Напомним, всего в Казани насчитывается 392 детских сада. За 10 лет ремонт проводился в 78 из них. Сегодня отремонтированные детские сады посещает 12 тыс. детей. В этом году, кроме детсада № 302, также обновляют дошкольное учреждение № 415 по ул. Каштановой.