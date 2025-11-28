285 тысяч рублей за недоставленную в срок бытовую технику: уфимка выиграла суд у недобросовестного магазина

Жительница Уфы через суд взыскала с компании-продавца 467 тысяч рублей за непоставленную бытовую технику. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора Башкирии.
По данным ведомства, женщина заключила договор с ООО «Куперсберг-Импорт» на покупку и доставку стиральной и сушильной машины, а также духового шкафа. Однако после оплаты заказа на сумму 182 тысячи рублей компания нарушила установленные сроки доставки.
Несмотря на неоднократные обращения уфимки, контора систематически откладывала исполнение обязательств. В связи с отказом компании добровольно удовлетворить требования, покупательница была вынуждена обратиться в судебные инстанции.
Специалисты Роспотребнадзора подготовили и направили в суд экспертное заключение, подтверждающее нарушение прав потребителя. Кировский районный суд города Уфы полностью поддержал позицию надзорного ведомства.
По итогам судебного разбирательства с «Куперсберг-Импорт» взыскали не только стоимость недоставленного товара, но и дополнительные выплаты в размере 285 тысяч рублей, включающие компенсацию морального вреда, штраф за неудовлетворение требований в добровольном порядке, а также судебные расходы.
Роспотребнадзор напомнил, что потребители, столкнувшиеся с аналогичными нарушениями, могут получить консультативную помощь по телефону горячей линии 8−800−77−50−170.
