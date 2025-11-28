Движение по Ладожскому мосту ограничат на два года из-за ремонта

На целых два года ограничится проезд транспорта по Ладожскому мосту, расположенному на Мурманском шоссе неподалеку от Кировска и Шлиссельбурга. Все из-за ремонтных работ. Об этом сообщила Moika78.ru со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
— Переправа, расположенная на 40-м километре автодороги, уйдет на ремонт в январе-феврале следующего года, — отметили в ведомстве.
Пропускную способность моста снизят на весь 2026 и 2027 годы, проезд для автомобилей полностью перекроют по двум полосам. По оставшимся снизят допустимую скорость до 40 километров в час. Неудобства неудобствами, а ремонт мосту действительно нужен: прошлогодняя диагностика показала на переправе значительные повреждения. Специалисты даже вводили временные ограничения по массе.
В рамках работ дорожники планируют устранить найденные дефекты и обеспечить проезд транспорта общей массой до 27 тонн.