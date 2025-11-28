Ричмонд
Больница поселка Суземка в Брянской области получила новое оборудование

Аппаратура поможет более точно проводить диагностику.

Современное медицинское оборудование приобрела больница поселка Суземка в Брянской области. Медтехнику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска.

В клинико-диагностическую лабораторию больницы приобретен иммунофлуоресцентный анализатор для количественного определения кардиомаркеров. Это оборудование играет ключевую роль в диагностике таких сердечно-сосудистых заболеваний, как инфаркт миокарда, и является более точным, чем использовавшиеся ранее тест-полоски.

Кроме того, кабинет УЗИ получил универсальную систему ультразвуковой визуализации, которая позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях и контролировать процесс лечения. Высокое разрешение помогает специалистам оценивать кровоток и различать мельчайшие детали изменения структуры органов.

В кабинете функциональной диагностики появился регистратор для суточного мониторинга ЭКГ и артериального давления. Устройство оснащено сенсорным экраном и фиксирует не только электрокардиограмму, но и другие показатели, включая насыщение крови кислородом.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.