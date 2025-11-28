На Кубани увеличили количество зимних пляжей

На курортах Краснодарского края в этом году открыли более 70 зимних пляжей. Комфортно отдохнуть у моря можно в Сочи, Геленджике, Новороссийске, Темрюкском районе и Туапсинском округе.
Вместо шезлонгов на пляжах поставили беседки, тренажеры, спортивные площадки и тематические фотозоны.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что спрос у гостей Кубани на такой отдых очень высок.
«Впервые его попробовали на черноморском побережье в 2020 году. Каждый город по-своему наполняет эти пространства различными активностями. Зимние пляжи позволяют гостям и жителям наслаждаться отдыхом у моря в любое время года, получая новые впечатления и укрепляя здоровье. А для нас — сделать отдых в крае круглогодичным», — отметил глава региона.
В Сочи открыты 30 зимних пляжей, в Геленджике — 18. Около моря установили не только места для отдыха, но и ларьки, где можно купить горячие напитки.
Ранее «Югополис» сообщал, что в прошлом году в Краснодарском крае было меньше зимних пляжей — 60. Но в Сочи обустроенных мест для отдыха организовывали больше — 33.
Напомним, в Краснодарском крае развивают концепцию всесезонного отдыха «Жарко круглый год». Для туристов в любое время года доступны не только пляжи, но и турмаршруты, сельский и гастротуризм, винодельни.