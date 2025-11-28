ГАИ сказала, куда минчане могут прислать информацию о заснеженных дорогах. Подробности БелТА озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ведомстве напомнили минчанам про чат-бот @Pomoghet_bot в Telegram. С помощью него горожане могут сообщать информацию про неэксплуатируемый транспорт, выбоины на дороге, неисправные светофоры. Также можно сообщить про светофоры и знаки, которые закрыты от обзора водителей препятствиями.
«С учетом выпадения осадков в виде снега и возможного образования снежного покрова на проезжей части информируем, что в чат-бот также можно прислать информацию о заснеженных участках улично-дорожной сети», — заметили в ГАИ.
И добавили, что коммунальные службы вместе с Госавтоинспекцией смогут оперативно принять меры, связанные с очисткой проезжей части от снега. Необходимая техника готова к ухудшению погодных условий. Минчанам следует отправить фото, координаты проблемного участка дороги в названный чат-бот.
Тем временем ГАИ проведет масштабную проверку наличия зимних шин на авто в Беларуси.
