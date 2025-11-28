ГАИ сказала, куда минчане могут прислать информацию о заснеженных дорогах

В ведомстве напомнили минчанам про чат-бот @Pomoghet_bot в Telegram. С помощью него горожане могут сообщать информацию про неэксплуатируемый транспорт, выбоины на дороге, неисправные светофоры. Также можно сообщить про светофоры и знаки, которые закрыты от обзора водителей препятствиями.