Какие льготы положены ветеранам боевых действий в 2025 году

Льготы ветеранам боевых действий — это различные выплаты и преференции, компенсация стоимости ЖКУ и прочие скидки. Меры достаточно обширны: рассказываем, какие льготы вправе получать ветераны и как грамотно их оформить.
Главное о льготах ветеранам боевых действий
Ветеранские льготы — это виды поддержки в сферах труда, ЖКХ, медицины, налогов и транспорта, образования и обеспечения пенсией. Они назначены участникам боестолкновений в зоне СВО, в Чечне, на территории Афганистана и Сирии.
1. Ветеран боевых действий (ВБД) — это подтвержденный удостоверением статус. Именно он дает право на максимальные льготы. Само по себе участие в боях не всегда может быть основанием для получения мер поддержки.
2. Оформляет удостоверение военкомат, воинская часть или сотрудники органов исполнительной власти. В него вписан определяющий льготы пункт из 16 статьи ФЗ «О ветеранах».
3. Ветерану через Соцфонд полагается ежемесячная выплата — 4582 рубля. Инвалидность дает ему право на получение бесплатных соцуслуг или на оплату медизделий, лекарств и лечения в санатории. Получение помощи возможно в натуральном или денежном виде.
4. Ветеранам положены две пенсии: страховая и за выслугу лет (либо по инвалидности). Также им гарантируется повышенная надбавка — 32% к военной пенсии.
5. За льготами нужно обращаться в военкомат, к сотрудникам МФЦ, в соцзащиту, Соцфонд или союз ветеранов. Ознакомиться с мерами поддержки можно на Госуслугах.
Кто относится к ветеранам боевых действий и кому положены льготы
Ветеранский статус или ВБД присваивают участникам вооруженных конфликтов. Он подтверждается удостоверением и доступен не только бойцам, но и работавшим в зоне боестолкновений гражданским лицам, медикам или техникам. Получатели определены законом «О ветеранах». На преференции вправе рассчитывать:
- участвующие в боях и разминировании военные, работники госбезопасности, МВД и Минобороны, уголовно-исполнительной структуры;
- лица, обслуживавшие военные части армии РФ и СССР за границей в период боестолкновений;
- участники боестолкновений в Чечне;
- летчики и лица, работавшие в Афганистане в 1979—1989 годах;
- военные, служившие в Сирии с 30 сентября 2015-го;
- добровольцы и бойцы СВО.
Какие льготы положены ветеранам боевых действий
Воинам доступны налоговые, жилищные, образовательные и пенсионные льготы, поддержка в юридической и социальной сферах, медицинская помощь.
Федеральные
Ветеранам ежемесячно выплачивают 4582 рубля. Сумма компенсации соцуслуг вместо обеспечения лекарствами и медизделиями, санаторной путевкой и проездом в пригороде составляет 1728 рубля.
Кроме того, ветеранам доступны:
- повышенные на 32% выплаты пенсии;
- компенсация аренды жилья, 50% скидка на его содержание;
- бесплатное медобслуживание вне очереди, обслуживание в госпиталях, санаторные путевки по показаниям, протезы, трости, костыли и спецобувь.
Региональные
Дополнительные меры соцзащиты регионы устанавливают сами. Это могут быть путевки в центры реабилитации и санатории, надбавки к пособию, бесплатное обучение в институте и прочее.
К примеру, в Подмосковье ветераны не оплачивают имущественный и транспортный налоги. В столице РФ им обеспечены проезд на общественном транспорте и скидка на ЖКУ.
В Петербурге ВБД не оплачивают детсад и детское питание в школьной столовой, а также пени за коммунальные платежи. В Ростовской области автомобили ветеранов не мощнее 150 л. с. не облагаются налогом.
Коммунальные
Ветераны вправе компенсировать за счет государства 50% стоимости ЖКУ и суммы за капремонт. Также они могут компенсировать стоимость аренды, как и половину содержания жилья. Сумма зависит от тарифов региона.
Транспортные
В эту категорию относятся бесплатное пользование общественным транспортом и ежегодная поездка на лечение. Льготы установлены рядом регионов. К примеру, в Петербурге можно получить льготный именной проездной и 10% скидку на проезд в автобусах пригорода. В Красноярске — бесплатно ездить на общественном транспорте (за исключением такси).
Налоговые
Это льготы на участок земли, автомобиль и один из объектов: квартиру, место для машины, гараж и иное помещение. Ключевое условие — не использовать объект в коммерции. Налоговая база при наличии участка земли снижается на шесть соток.
Налоговый вычет по НДФЛ составляет 500 рублей, инвалидность ветерана вследствие боестолкновений обеспечивает вычет на сумму в 3 тысячи рублей. Регионы могут освободить ветеранов от налога на транспорт.
Обычно льготы предоставляют на одну машину. Также при судебных разбирательствах не взимают госпошлину с учетом иска до миллиона рублей.
Жилищные
Ветераны получают выплату на приобретение или строительство жилья, если условия проживания требуют улучшения. Сумма зависит от конкретного региона. Сертификат действителен полгода, затем его аннулируют.
Если ветеранское удостоверение оформлено до 2005 года, и есть необходимость улучшить условия проживания, гражданин получает единовременную сумму от государства. Статус ветерана, полученный позднее указанной даты, тоже дает ему право получить помощь в приобретении жилья, но уже на общих основаниях. Заявление и пакет документов нужно подать в администрацию населенного пункта.
Земельные
Региональные власти вводят эту меру на свое усмотрение. К примеру, столичным ветеранам могут предоставить участок земли в Подмосковье.
Образовательные
Ветеранам могут предоставить приоритет при заселении в общежитие и перевести их с платной формы обучения на бюджет. Инвалиды вправе пройти профпереподготовку без учета продолжительности службы и причины увольнения.
Некоторые из ветеранов вправе бесплатно получать образование в вузах в пределах квоты, а также без оплаты обучаться на курсах подготовки. При прочих равных они обладают преимуществом при зачислении в институты.
Трудовые
Это ежегодный отпуск для ветеранов и 35 дней отпускных в удобное время. В последнем случае зарплата не будет сохранена.
Ветераны проходят профессиональное обучение за счет компании, в которой работают. Также им гарантируется сохранение места работы при отбытии на службу и досрочная пенсия с учетом опыта в боях и по выслуге лет.
Медицинские и прочие льготы
Всем ветеранам спецоперации и их семьям юристы оказывают бесплатную помощь. Они могут поучаствовать в проекте «Время героев» и пройти подготовку для трудоустройства в органы власти и в госпредприятия. Им также упростили регистрацию отцовства и отменили госпошлины при получении паспорта.
Ветеранов и их семьи обслуживают в военных медучреждениях и госпиталях с высокотехнологичным оборудованием, к которым они были прикреплены до пенсии. Медицинскую помощь им оказывают без очереди. Также их обеспечивают бесплатными протезами и ортопедическими изделиями, либо компенсируют покупку. Лечение и реабилитацию можно пройти в санаториях Соцфонда РФ.
Бойцам СВО их семьям продлили кредитные каникулы до конца текущего года, при этом поручители свободны от кредитов погибших воинов и инвалидов I группы.
Льготы для детей и других членов семьи ветеранов боевых действий
Поддержку вправе получать отцы и матери ветеранов, жены или мужья до нового брака, а также признанные нетрудоспособными члены семьи погибших воинов и вдовы. Потерявшие мужей могут получить:
- жилье при потребности улучшить условия проживания;
- скидку 50% на услуги ЖКХ;
- медобслуживание без очереди;
- санаторное лечение по показаниям;
- приоритет при желании вступить в кооперативы, связанные с жильем и гаражами;
- медобслуживание в клиниках, к которым их прикрепили до гибели ветерана;
- ежемесячное пособие.
Льготы вдовам предоставляют независимо от дохода и трудоспособности. Если ветеранский статус получен бойцом посмертно, его семье выплачивают деньги в связи с потерей кормильца. Также предусмотрены две пенсии для детей бойцов СВО и для вдов.
Дети погибших ветеранов имеют льготы при зачислении в вузы. Им обеспечен приоритет при поступлении на бюджет по квоте. Дети раненых и погибших воинов могут поступить без экзаменов, за исключением творческих испытаний.
Как оформить льготы
Для оформления льгот нужно предоставить ветеранское удостоверение, собрать документы и написать заявление. Выбор ведомства и перечень документов определяются конкретным видом льготы. К примеру, для получения протеза понадобится заключение врачебной комиссии, а для налоговых послаблений — справка 2-НДФЛ и подтверждение права собственности и семейного родства.
Удостоверение ветерану выдает военная структура, к которой он приписан. Бойцы СВО получают его без учета наличия контракта: на основании подтвержденного ранения или заболевания, наградного материала. Электронное удостоверение действительно наравне с бумажным и дает обладателю ряд привилегий, соцвыплаты и скидки. Добровольцы СВО получают удостоверение, не подавая заявление.