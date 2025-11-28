В Санкт-Петербурге прошел фестиваль «Музыкальное сердце театра»

Ежегодный фестиваль и премия «Музыкальное сердце театра» завершился в Санкт-Петербурге. С 14 по 24 ноября в соответствии с задачами нацпроекта «Семья» зрители могли посмотреть новинки театров Москвы, Екатеринбурга, Омска, Новосибирска, Барнаула и Северной столицы, сообщили в городском комитете по культуре.
Фестиваль является уникальной платформой, которая собирает и популяризирует современное музыкальное направление. На участие в конкурсе в этом году было подано 111 заявок от музыкальных и драматических театров всех регионов страны, в лонг-лист вошли 22 спектакля, в шорт-лист — 14.
В рамках фестиваля зрители увидели спектакль «Капитанская дочка» Санкт‑Петербургского театра музыкальной комедии, постановку «Солнечный удар» Новосибирского музыкального театра по прозе Ивана Бунина, «Я — Дон Кихот! Человек из Ла Манчи» Московского театра на Малой Ордынке и другие постановки. На финальной церемонии были оглашены имена победителей в 18 конкурсных номинациях.
Кроме того, для авторов и режиссеров, которые реализуют новые идеи в сфере музыкального театра, провели лабораторию. Результаты работы были представлены на питчинг новых идей в сфере музыкального театра. Заявленные на лабораторию театральные концепции отсмотрели художественные руководители, директора театров, продюсеры. Авторы самых интересных эскизов получили приглашения от театров для реализации своих творческих замыслов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.