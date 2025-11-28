Ричмонд
Хвоя лечит. Какие елки позитивно влияют на здоровье и избавляют от стресса

Собираясь покупать елку, не забудьте ряд советов, которые позволят приобрести не только шикарное, но и полезное для здоровья дерево.

Источник: Unsplash

Научно доказано, что запах хвои укрепляет здоровье человека. Очень позитивным эффектом отличается сосна. Деревья семейства хвойных — сосна, кедр, пихта, кипарис — выделяют фитонцид альфа-линен, доказанно снижающий уровень стресса.

Японцы, славящиеся своими долгожителями, стараются чаще гулять по лесу. И это часть их здорового образа жизни, что помогает расслабляться и справляться с переживаниями. Избавление от стресса с помощью ароматерапии доказано в рамках исследования. Фитонциды из хвойных повышают уровень естественных клеток-киллеров в организме. Эти клетки представляют собой вид белых кровяных клеток, действующих как первая линия защиты от вирусных инфекций и рака.

Кроме того, растительные соединения приводят к снижению уровня гормона кортизола (стресса), адреналина и норадреналина. Запахи ели и сосны помогают успокоить парасимпатическую нервную систему.

Выбор настоящей новогодней ели вместо искусственной специалисты называют естественным биохакингом. «Аромат настоящей рождественской елки богат природными антимикробными соединениями, называемыми фитонцидами», — поясняют специалисты. Они также отмечают, что аромат хвойных по своему воздействию соответствует медитации или глубокому дыханию.