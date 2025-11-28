Хвоя лечит. Какие елки позитивно влияют на здоровье и избавляют от стресса

Японцы, славящиеся своими долгожителями, стараются чаще гулять по лесу. И это часть их здорового образа жизни, что помогает расслабляться и справляться с переживаниями. Избавление от стресса с помощью ароматерапии доказано в рамках исследования. Фитонциды из хвойных повышают уровень естественных клеток-киллеров в организме. Эти клетки представляют собой вид белых кровяных клеток, действующих как первая линия защиты от вирусных инфекций и рака.