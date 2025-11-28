Росатом и МИСИС осваивают печать из вольфрама деталей для термоядерных реакторов

«У Росатома есть большая программа по созданию новых материалов и технологий, включая разработку оборудования нового поколения для 3D печати. Это большая программа, и она уже несколько лет реализуется. Там участвует НПО “Луч”, и мы с “Лучом” впервые за последние два-три года сделали принтер, который может синтезировать материалы с управляемым уровнем механических свойств. И не только из стальных порошков, но и выходим на печать аддитивными методами, например, из вольфрама. Это сложнейшая задача, потому что никто в мире никогда этого не делал. И не потому, что им это не надо, а потому, что у них нет технологий использования таких устройств», — рассказал Салихов на сессии. посвященной стратегическим металлам для технологического лидерства и независимости. По его словам, из вольфрама печатаются элементы так называемой «первой стенки» для термоядерных реакторов.