Намордники с солью начали надевать на водосточные трубы в Петербурге

Необычную коммунальную новинку стали замечать петербуржцы на центральных улицах города. Часть водосточных труб оказалась прикрыта металлическими конструкциями с дырочками, которые в народе быстро окрестили намордниками — и правда похожи. Новшество заметила Moika78.ru.
В издании предположили, что намордники призваны помочь в борьбе с ледяной коркой, которая образуется рядом с трубами из-за вытекающей на тротуар воды. Прямо в них насыпается соль. Подсыпают ее и рядом с некоторыми трубами — такие примеры были замечены на Литейном проспекте и у станции метро «Технологический институт».
— Как ранее поясняли в Жилищном комитете, такой эксперимент проводится пока только в Центральном районе, но в случае успеха будет распространен и на другие части города, — подчеркнули в издании.
Возможно, новая технология и правда поможет бороться с травматизмом на тротуарах. Десятки петербуржцев ежегодно поскальзываются на ледяных дорожках, получая травмы.