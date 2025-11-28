Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Намордники с солью начали надевать на водосточные трубы в Петербурге

Коммунальная новинка экспериментально введена в Центральном районе.

Источник: Мойка78

Необычную коммунальную новинку стали замечать петербуржцы на центральных улицах города. Часть водосточных труб оказалась прикрыта металлическими конструкциями с дырочками, которые в народе быстро окрестили намордниками — и правда похожи. Новшество заметила Moika78.ru.

В издании предположили, что намордники призваны помочь в борьбе с ледяной коркой, которая образуется рядом с трубами из-за вытекающей на тротуар воды. Прямо в них насыпается соль. Подсыпают ее и рядом с некоторыми трубами — такие примеры были замечены на Литейном проспекте и у станции метро «Технологический институт».

— Как ранее поясняли в Жилищном комитете, такой эксперимент проводится пока только в Центральном районе, но в случае успеха будет распространен и на другие части города, — подчеркнули в издании.

Возможно, новая технология и правда поможет бороться с травматизмом на тротуарах. Десятки петербуржцев ежегодно поскальзываются на ледяных дорожках, получая травмы.