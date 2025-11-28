Деревня «Альпаково» открылась в ЦПКиО Волгограда

В Волгограде открылась деревня «Альпаково» — новый парк с ламами, козами, кроликами и альпаками. Поселились животные в ЦПКиО на новой территории недалеко от главной сцены. Здесь воссоздали антураж настоящей деревни и использовали по максиму экологические материалы — дерево, гальку, высадили 70 деревьев. Городские жители посмотрят, ка живут любознательные пушистые звери, погладить и покормить их.