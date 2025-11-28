В городе Рузаевке Республики Мордовии благоустроили спортивную площадку

Спортплощадка в городе Рузаевке в Мордовии стала тысячным реализованным объектом Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Комплексное развитие территорий населенных пунктов входит в число задач нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Общественную территорию «Энергия спорта» создали на месте, где раньше был пустырь. Теперь там появилось пространство, где жители и гости города могут проводить тренировки на свежем воздухе. Место для благоустройства выбрали сами горожане.
Площадка разделена на семь зон: для мероприятий, прогулок, спорта, выгула собак, отдыха, игр и садоводства. Она оснащена комфортными лавочками, световым оборудованием, множеством малых архитектурных форм, спортивных снарядов, местами для досуга и отдыха, дрессировки домашних животных и детскими игровыми зонами. По периметру всего пространства проходит велодорожка.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.