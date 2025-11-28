Названы способы спасения информации при блокировке популярного мессенджера

С вечера 27 ноября в России наблюдаются крупные затруднения с Whatsapp (принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Популярный, но недружественный мессенджер резко затормозился, пересылать фото, видео и звук практически невозможно. Возможно, началась-таки блокировка: примерно так же было сделано с Youtube. Во весь рост встала проблема: куда «мигрировать» пользователям, чтобы оставаться на связи, и как спасти данные и контент, застрявшие в «зеленом» мессенджере.
По состоянию на 13:00 28 ноября сервис «сбой.рф» зарегистрировал более 2400 жалоб на невозможность пользоваться ватсапом. Это квалифицируется как серьезные затруднения. Жалобы поступили как минимум из Москвы, Татарстана и Новосибирской области.
Блокировка или нет? Хотя официально о блокировке или новых ограничениях не сообщалось, недавно депутат Госдумы Антон Немкин отмечал, что блокировка, учитывая позицию владельцев платформы, — «дело времени». Мессенджер игнорирует требования российских регуляторов, подчеркнул парламентарий.
Санкции в отношении системы начались раньше: в конце октября этого года мессенджеру, как и «Телеграму», перекрыли возможность присылать на российские номера СМС и входящие звонки для аутентификации. А голосовые и видеозвонки были запрещены зарубежным мессенджерам еще минувшим летом.
Основной резервной площадкой, конечно, остается Telegram, который пока не столкнулся со столь масштабными сбоями и ограничениями. Если же решено будет ограничить доступ к глобальным мессенджерам в принципе, на выбор российского пользователя останется всего три платформы.
Во-первых, это МАХ, имеющий статус национального мессенджера — правда, он вызывает аллергию у многих пользователей именно в силу своего госстатуса. Во-вторых, мессенджер «ВКонтакте», выросший из соответствующей социальной сети. У него весьма неудобный клиент, зато рекордная база пользователей.
Еще один продукт — Яндекс Мессенджер — рассчитан прежде всего на корпоративного клиента. В этой сфере — построении системы общения и совместной работы для организаций — у него есть несколько более мелких российских конкурентов.
Что же касается сохранения переписок, контактов и данных из ватсапа, на этот счет в системе имеется встроенный инструмент — каждый отдельный чат можно экспортировать в виде файла-архива, переслав в другой мессенджер, в «облако» или на другое устройство по Bluetooth. Для этого нужно выбрать в меню свойств чата «Экспорт» и указать, сохранять ли мультимедиа-файлы в этом же архиве.
Кроме того, медиафайлы ватсапа уже и так хранятся в телефоне — в отдельных папках (Android) или в общем потоке изображений (iOS).
Что касается контактов мессенджера, они не всегда сохраняются в телефоне по умолчанию. Сохраняя важные контакты, нужно выбрать при сохранении опцию «синхронизировать с телефонной книгой».