Названы способы спасения информации при блокировке популярного мессенджера

Что же касается сохранения переписок, контактов и данных из ватсапа, на этот счет в системе имеется встроенный инструмент — каждый отдельный чат можно экспортировать в виде файла-архива, переслав в другой мессенджер, в «облако» или на другое устройство по Bluetooth. Для этого нужно выбрать в меню свойств чата «Экспорт» и указать, сохранять ли мультимедиа-файлы в этом же архиве.