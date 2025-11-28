Как восстановить «пропавший» голос?

Нарушение голоса — достаточно частая проблема, особенно во время острой респираторной вирусной инфекции, когда воспалительный процесс распространяется на гортань и голосовые складки. Возникает отек, и, соответственно, пропадает голос. В этой ситуации нужно обязательно обратиться к врачу-отоларингологу, потому что голосовая щель узкая, и при возникновении отека могут появиться изменения дыхания, которые, хоть и редко, но способны вызвать асфиксию.