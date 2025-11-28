Как восстановить «пропавший» голос?

Голос может исчезнуть внезапно и в самый неподходящий момент. Почему это происходит и когда потеря голоса становится «сигналом тревоги»?
Об этом aif.ru рассказал директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии, доктор медицинских наук Константин Добрецов.
Нарушение голоса — достаточно частая проблема, особенно во время острой респираторной вирусной инфекции, когда воспалительный процесс распространяется на гортань и голосовые складки. Возникает отек, и, соответственно, пропадает голос. В этой ситуации нужно обязательно обратиться к врачу-отоларингологу, потому что голосовая щель узкая, и при возникновении отека могут появиться изменения дыхания, которые, хоть и редко, но способны вызвать асфиксию.
Голос пропадает из-за того, что воспаление затрагивает голосовой аппарат. Это вызывает серьезный дискомфорт у пациентов. Главное в такой ситуации — лечить ОРВИ с помощью противовирусных препаратов, постельного режима, обильного питья, витаминной и симптоматической терапии.
Но самое важное — соблюдать голосовой режим. Несколько дней нужно просто помолчать, чтобы дать возможность голосу восстановиться. Ни в коем случае нельзя шептать, поскольку шепот для голоса даже тяжелее, чем обычная речь.
Также существуют препараты и процедуры, облегчающие воспаление. Это различные ингаляции — с теплой минеральной водой («Боржоми», «Ессентуки 4») или с гормональными средствами. Ингаляции увлажняют слизистую оболочку гортани, облегчают работу эпителия, очищают ее и создают благоприятные условия для уменьшения воспаления.
Можно использовать водочные компрессы. За счет изменения температурного режима кожи происходит кровенаполнение ткани благодаря расширению сосудов, ткань прогревается, и усиливаются обменные процессы. В ряде случаев применяются спазмолитики для снятия спазма мышц гортани.
Иногда к пропаже голоса приводят психоэмоциональные стрессы и переживания. Если в течение нескольких дней голос не восстанавливается, необходимо обратиться к специалисту-фониатру, который занимается восстановлением голоса.
Тревожно, когда голос ухудшается постепенно, а потом совсем пропадает на фоне общего благополучия. В таких случаях нужно срочно провести исследование — осмотр гортани, ларингоскопию — и выяснить причину. Потеря голоса — главный симптом рака гортани. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем больше у врачей возможностей помочь пациенту.