Горе-мамашка из Башкирии лишила сына 1,6 миллиона рублей: за это ее отправили в колонию

В башкирском городе Белебее вынесли приговор 32-летней женщине, ее признали виновной в злостной неуплате алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По данным надзорного ведомства, подсудимая систематически не выплачивала деньги, не принимала участия в воспитании сына и не предпринимала мер к официальному трудоустройству для погашения долга.
Сумма образовавшейся задолженности превысила 1,6 миллиона рублей. При этом, как установил суд, обвиняемая игнорировала неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя и уже привлекалась к ответственности за аналогичное преступление.
Подсудимая признала вину. Белебеевский городской суд назначил ей пять месяцев колонии-поселения.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.