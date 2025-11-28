Дятлова о первом снеге: коммунальщики неплохо справились с этим испытанием

«В связи с тем, что ночью у нас отрицательные температуры, сделали повторную обработку мостов, путепроводов, подъемов, спусков, участков автомобильных дорог, где у нас брусчатка, потому что там большая скользкость, обработку железных карманов на автобусных остановках, — подчеркнула глава администрации. — Акцент в том числе и на тротуары. На тротуары вышла наша малая механизация, которая приобретена была в “Чистоту”. Тротуары обработали так же антигололедными материалами. Сегодня мы продолжаем работать. Сейчас уже больше внимания идет на прочистку ливневок и на территорию скверов нашего города».