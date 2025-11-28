Омский губернатор присвоил строителю Карену Мартояну почетное звание

В четверг, 27 ноября, губернатор Виталий Хоценко своим распоряжением № 207 присвоил Карену Мартояну почетное звание «Заслуженный строитель Омской области». Награжденный является директором и учредителем ООО «АРТ РемСтрой».
В документе уточнили, что Мартоян удостоен звания «за заслуги перед Омской областью в строительстве социально значимых объектов». Его компания работает в сфере строительства. Зарегистрирована она изначально была 25 мая 2007 года.
Предприятие часто выигрывает государственные аукционы на строительство разных объектов, в том числе построив по ним в Омске бассейн на Московке, отремонтировав здесь же Октябрьский мост, путепровод через железную дорогу в Калачинске.
Последний крупный объект, который сдал «АРТ РемСтрой», это ФОК с ледовой ареной в Калачинске. Он открылся месяц назад и стал называться «Сибиряк». Сейчас компания строит новую школу в Одесском.
Ранее мы сообщали, что президент Владимир Путин присвоил почетное звание заслуженного работника физической культуры РФ омскому тренеру по дзюдо Валентину Мурзину.