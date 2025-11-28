Суд в Перми обязал Минкульт уволить Бориса Мильграма в связи с утратой доверия

Ленинский районный суд Перми удовлетворил исковое заявление заместителя прокурора края об увольнении художественного руководителя Пермского академического Театра-Театра Бориса Мильграма в связи с утратой доверия.
— В ходе прокурорской проверки ранее был выявлен конфликт интересов в действиях руководителя театра при заключении 12 договоров на постановку спектаклей, — сообщил прокурор Перми Егор Шмырин. — По иску прокурора суд возложил на работодателя — министерство культуры — обязанность по увольнению руководителя государственного учреждения культуры.
Конфликт интересов, по мнению прокуратуры, вызвало решение Бориса Мильграма в 2022—2023 годах пригласить на постановку спектаклей в Театре-Театре режиссера Александра Пронькина, женатого на Эве Мильграм, дочери худрука. Общая сумма договоров на постановку спектаклей превышает два миллиона рублей.
Сам Борис Мильграм, а также представители министерства культуры и театра заявляли, что не согласны с иском, в связи с тем, что зять не является близким родственником, а большинство договоров с Александром Пронькиным были подписаны не худруком, а директором театра Егором Мухиным. Борис Мильграм намерен обжаловать решение суда.
В свою очередь Егор Шмырин заявил, что после вступления решения суда в законную силу Борис Мильграм будет включен в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия.