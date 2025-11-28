Суд в Перми обязал Минкульт уволить Бориса Мильграма в связи с утратой доверия

Сам Борис Мильграм, а также представители министерства культуры и театра заявляли, что не согласны с иском, в связи с тем, что зять не является близким родственником, а большинство договоров с Александром Пронькиным были подписаны не худруком, а директором театра Егором Мухиным. Борис Мильграм намерен обжаловать решение суда.